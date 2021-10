Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 18 al 22 ottobre 2021 | uno shock per Rossella

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nelledal 18 al 22della soap opera napoletana Unalvedremodisperata non appena vedrà con i suoi stessi occhi qualcosa che la segnerà nel profondo. Unaldal 18 al 19: unoperscopre per caso sua madre tra le braccia di Giancarlo e ci resta di sasso! In questo modo si rende conto che Silvia ha una doppia vita. In effetti la donna non ha mai lasciato il suo amante, nonostante le promesse fatte a Michele. In questo scenarionon sa cosa fare anche se una parte di lei vorrebbe confessare tutto a suo ...