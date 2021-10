Udinese Bologna | Gotti “Alzare il livello sotto tutti gli aspetti”

Leggi su udine20

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ai microfoni diTv, mister Lucaha presentato la sfida al. Ecco le sue parole: Mister, si riparte dopo due settimane. L’non ha perso molti nazionali, le chiedo come ha lavorato la squadra e su qualisi è concentrato?“Abbiamo lavorato tanto e l’obiettivo generale è quello diildella squadra. Questo vale dal punto di vista atletico, tecnico, tattico e mentale: ogni giorno ci deve essere un piccolo mattoncino da aggiungere e questi momenti di sosta possono essere particolarmente fertili per questo”.La vittoria manca dalla terza giornata e in casa sono arrivati due ko, quanto contate anche sul fattore Dacia Arena per la gara di domani?“La spinta del pubblico è importante. Dobbiamo essere bravi con il nostro ...