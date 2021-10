Rivelazioni | la Gran Bretagna incitò gli indonesiani ad uccidere mezzo milioni di comunisti

Advertising

tommasosauro : RT @globalistIT: Conoscevate questa storia? La stessa Cia la definì un genocidio e ora spunta lo zampino di Londra. Qualcuno vuole scriver… - globalistIT : Conoscevate questa storia? La stessa Cia la definì un genocidio e ora spunta lo zampino di Londra. Qualcuno vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivelazioni Gran

Globalist.it

A diversi anni di distanza ledi intelligence e servizi segreti mettono in difficoltà diversi Paesi democratici. Una propaganda portata avanti dallaBretagna giocò un ruolo cruciale in uno dei massacri più brutali ...Che non sia unmomento per l'ex pubblico ministero Luca Palamara è chiaro da tempo e quanto ...Avila si è pronunciato disponendo il non luogo a procedere per una parte delle presunte...A diversi anni di distanza le rivelazioni di intelligence e servizi segreti mettono in difficoltà diversi Paesi democratici. Una propaganda portata avanti dalla Gran Bretagna giocò un ruolo cruciale ...Brasile. Il Brasile ha registrato 11.250 nuovi casi e 483 morti associati al coronavirus nelle ultime 24 ore, una leggera riduzione rispetto al giorno precedente Russia. In Russia ieri si è verificato ...