Qual è il vero costo delle nostre scarpe? Se ne parla a PresaDiretta

ROMA – Lunedì 18 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, una nuova inchiesta di PresaDiretta: IL SASSOLINO NELLA SCARPA, luci e ombre dell'industria delle calzature. Ogni anno nel mondo vengono prodotte 24,3 miliardi di scarpe, 66 milioni di paia al giorno. Ma come mai allora i grandi marchi della moda fatturano miliardi, mentre i piccoli arrancano? I più importanti distretti europei della lavorazione della pelle sono in Italia, che impatto hanno sull'ambiente? E le certificazioni che dovrebbero garantire il rispetto delle regole nell'intera filiera di produzione, garantiscono davvero? Qual è il vero costo delle nostre scarpe? Per cominciare serve la pelle e l'industria conciaria italiana è leader mondiale nel ...

