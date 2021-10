Pattinaggio di figura: si fermano Zagorski-Guerreiro. Situazione difficile in casa Russia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sembrano non avere pace le tre principali coppie di danza della Nazionale Russa. A poco più di una settimana dall’avvio del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio di figura Tiffani Zagorski-Jonathan Guerreiro si sono infatti ritirati da Skate America, primo appuntamento della rassegna itinerante pianificato a Las Vegas dal 22 al 24 ottobre. La causa del forfait, come comunicato dall’allenatrice Svetlana Alexeeva, è attribuita a un problema di salute della dama, la quale è stata purtroppo ricoverata, per motivazioni non specificate nel dettaglio, nel reparto di malattie infettive. Per via di questo brutto incidente di percorso l’attuale terza coppia in ordine gerarchico verrà sostituita da Annabel Morozova-Andrei Bagin. Quello di Zagorski-Guerreiro è soltanto l’ultimo di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Sembrano non avere pace le tre principali coppie di danza della Nazionale Russa. A poco più di una settimana dall’avvio del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 didiTiffani-Jonathansi sono infatti ritirati da Skate America, primo appuntamento della rassegna itinerante pianificato a Las Vegas dal 22 al 24 ottobre. La causa del forfait, come comunicato dall’allenatrice Svetlana Alexeeva, è attribuita a un problema di salute della dama, la quale è stata purtroppo ricoverata, per motivazioni non specificate nel dettaglio, nel reparto di malattie infettive. Per via di questo brutto incidente di percorso l’attuale terza coppia in ordine gerarchico verrà sostituita da Annabel Morozova-Andrei Bagin. Quello diè soltanto l’ultimo di ...

