Papa Francesco all'Angelus: "La violenza è sempre perdente" (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Papa all’ Angelus ha ricordato i recenti attentati in Norvegia, Afghanistan, Inghilterra. «Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego, per favore, di abbandonare la via della... Leggi su feedpress.me (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilall’ha ricordato i recenti attentati in Norvegia, Afghanistan, Inghilterra. «Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego, per favore, di abbandonare la via della...

