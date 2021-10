Facebook punta a creare 10 mila posti di lavoro in Europa | «Da qui costruiremo il nostro metaverso»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’annuncio arriva da Nick Clegg e Javier Olivan, due top manager di: «Vogliamo10diin Unione europea entro i prossimi cinque anni». La società fondata da Mark Zuckerberg non sta attraversando un periodo facile, tra black out che incrinano la fiducia degli utenti e rivelazioni che fanno vacillare gli investitori. Eppure ora Menlo Park vuole rilanciare un progetto di cui si parla da tempo: il. Queste le parole dell’annuncio ufficiale: «La regione europea sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il, la piattaforma informatica del futuro, una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata. Ha il potenziale di aiutare a ...

Il Parma, che ha uno schieramento molto offensivo con Tutino unica punta e a suo supporto Man, ...