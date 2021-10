Ancora 600 tra medici, infermieri e personale ospedaliero non vaccinati in Friuli (Di domenica 17 ottobre 2021) (Visited 99 times, 99 visits today) Ultime notizie: Aziende in crisi per l'obbligo di Green Pass in Friuli: "Produzione a rischio" Un giovane orso ripreso nei boschi della Carnia, le immagini che ... Leggi su friulioggi (Di domenica 17 ottobre 2021) (Visited 99 times, 99 visits today) Ultime notizie: Aziende in crisi per l'obbligo di Green Pass in: "Produzione a rischio" Un giovane orso ripreso nei boschi della Carnia, le immagini che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora 600 Ancora 600 tra medici, infermieri e personale ospedaliero non vaccinati in Friuli I dati sul numero dei non vaccinati nell'Azienda del Friuli centrale. Sono circa seicento i dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ancora non vaccinati. A comunicare i dati sono stati, nei giorni scorsi, i sindacati. Tra questi ci sono sia medici, che infermieri, che dipendenti tecnici e amministrativi. Una situazione che rischia ...

Serie A, Udinese - Bologna 1 - 1: rimpianti rossoblù al Friuli ... che colpisce di piatto al volo e buca Silvestri sul primo palo per lo 0 - 1 che fa esplodere i 600 ... Il Bologna prova un ultimo assalto dopo una marea di ammonizioni, Silvestri è ancora bravo su ...

In Piemonte sono 600mila le persone non ancora vaccinate NovaraToday SBK Argentina, Razgatlioglu: “Gara non facile, ho cercato di non fare errori” La gara però non è stata facile, ho dovuto girare con lo stesso ritmo tutti i giri e cercare di non fare errori. Poi ho guardato Rea alla prima curva, ho visto che stava spingendo quindi ho pensato ch ...

Serie A, Udinese-Bologna 1-1: rimpianti rossoblù al Friuli La squadra di Mihajlovic trova il vantaggio con Barrow ma in superiorità numerica si fa raggiungere da una rete di Beto: proteste sul gol friulano del pareggio ...

