Shoah | gli studenti di Fiumicino a Sant’Anna di Stazzema per “mantenere vivo il ricordo”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 ottobre 2021)– “Il 16 ottobre del 1943 i nazifascisti si resero protagonisti di una delle pagine più buie della nostra storia. Oltre 1000 persone vennero prelevate dalle loro case, nel ghetto ebraico di Roma, e finirono i loro giorni nei campi di sterminio (leggi qui). Uomini, donne e bambini strappati ai loro affetti più cari, prelevati con l’inganno e la violenza. Solo 16 di loro si salvarono dalla follia nazifascista”. Lo ricorda in una nota l’assessore alla Scuola del Comune di, Paolo Calicchio, mentre con glidel territorio partecipa al Viaggio della Memoria. . “Oggi ricorre quel tragico anniversario e, 78 anni dopo, sono in compagnia di alcune delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in un viaggio della Memoria che ci ha portati adiinsieme all’Associazione ...