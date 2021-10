Protesta No Pass pacifica | Letta | “La risposta migliore a chi soffia sulle paure C’è voglia di lavorare”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Intervista al segretario del Pd. "I costi dei tamponi possono essere calmierati. Ma no alla gratuità, sarebbe come un condono per chi non paga le tasse"

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, al porto di Livorno nessuna protesta. I sindacati: “Il problema vero è la mancanza di lavoro” - MediasetTgcom24 : Green pass, Trieste: prosegue protesta ma attività regolare #greenpass - Open_gol : La protesta doveva andare avanti a oltranza. Ma i viveri erano sempre più scarsi - Mario34263403 : La mia città Genova protesta contro il green pass parlo del porto vorrei ricordare che noi a Genova abbiamo avuto l… - dailydrama2021 : 16 Ottobre 2021 Doveva essere un'occupazione a oltranza, ma la protesta di Davide Barillari e Sara Cunial contro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Pass

ANSA Nuova Europa

Però, quando dal palco di Bologna un attivista di un movimento No Greenche si chiama, pensa ... perdi tu diritto al rispetto per te e la tua. E ti voglio dare una notiziona: questa '......dei lavoratori ha precisato che sarebbero stati in molti a scegliere di lavorare senza Green. '... Porto di Trieste proteste, la situazione nella notte Ladunque continua anche in questo ...Doveva essere un’occupazione a oltranza per protestare contro l’obbligo del Green pass per accedere al luogo di lavoro. Barillari e Cunial sono ancora nell’ufficio del consigliere, ma lui, parlando ai ...È stata una giornata ad alta tensione quella del 15 ottobre. Il motivo è due parole che abbiamo imparato a conoscere bene: Green Pass. Come noto ...