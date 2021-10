“Pogba al Real solo se…”: da Madrid dettano le condizioni dell’affare (Di sabato 16 ottobre 2021) Nonostante sia l’occasione a parametro zero, Paul Pogba potrebbe rappresentare comunque un pesante investimento per il Real Madrid. Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba vedrà scadere il suo contratto con i Red Devils il prossimo 30 Giugno 2022. Insieme al connazionale Kylian Mbappe, il calciatore potrebbe rappresentare uno dei grandi colpi internazionali e diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) Nonostante sia l’occasione a parametro zero, Paulpotrebbe rappresentare comunque un pesante investimento per il. Il centrocampista del Manchester United Paulvedrà scadere il suo contratto con i Red Devils il prossimo 30 Giugno 2022. Insieme al connazionale Kylian Mbappe, il calciatore potrebbe rappresentare uno dei grandi colpi internazionali e diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Pogba Real Colpo di scena Pogba: nuova rivale per la Juve Commenta per primo Secondo ESPN , il presidente del Barcellona Joan Laporta starebbe lavorando per portare Paul Pogba in blaugrana . Oltre a Paris Saint Germain e Real Madrid , c'è una concorrente in più per la Juventus , che punta a riportare a Torino il nazionale francese classe 1993, che a giugno 2022 si ...

Pedri - Gavi, derby blaugrana per il Golden Boy 2021 - VOTA ORA ... nato nel novembre 2002 come Pedri, che ha bagnato il trasferimento dal Rennes al "galáctico" Real ... In Francia sostengono che sia il nuovo Paul Pogba. Irrompe il "prodigio" Gavi Molto bene pure l'...

“Pogba al Real solo se…”: da Madrid dettano le condizioni dell’affare SerieANews Barcellona, si studia il colpo Pogba a centrocampo Continuano le voci sul futuro di Paul Pogba. Il francese piace anche al Barcellona, pronto a lottare con le altre big europee Non solo Juve e PSG su Paul Pogba: con il contratto in scadenza nel 2022, ...

Manchester United: pronto un contratto monstre per Pogba Il Mancheser United pronto a rispondere alle mire su Pogba. Offerto al francese un contratto da 20 milioni a stagione.

