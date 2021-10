Nuova maglia SSC Napoli per Halloween: pronta per Torino e Bologna (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto pronto per l’attesissima sfida di domani, domenica 17 ottobre, allo Stadio Maradona tra Napoli e Torino. La partita, che si terrà alle ore 18.00, è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ed è proprio per il match di domani sera che il club del presidente Aurelio De Laurentiis scenderà in campo con una speciale casacca da gioco. Infatti, EA7 ha firmato la Nuova maglia edizione ‘Halloween’, che verrà indossata sia domani contro i granata che il 28 ottobre contro il Bologna. Si tratta della prima volta che un club di calcio sfoggerà in campo una Nuova divisa ufficiale da gioco inedita e con un tema alternativo, caratterizzata da una grafica speciale pensata non solo in occasione della festa di Halloween, ma che può essere ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto pronto per l’attesissima sfida di domani, domenica 17 ottobre, allo Stadio Maradona tra. La partita, che si terrà alle ore 18.00, è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ed è proprio per il match di domani sera che il club del presidente Aurelio De Laurentiis scenderà in campo con una speciale casacca da gioco. Infatti, EA7 ha firmato laedizione ‘’, che verrà indossata sia domani contro i granata che il 28 ottobre contro il. Si tratta della prima volta che un club di calcio sfoggerà in campo unadivisa ufficiale da gioco inedita e con un tema alternativo, caratterizzata da una grafica speciale pensata non solo in occasione della festa di, ma che può essere ...

Advertising

sscnapoli : ?? EA7 firma per il Napoli una nuova maglia in occasione di Halloween ?? ?? - claudioruss : EA7 firma la nuova maglia che i giocatori del #Napoli indosseranno contro Torino e Bologna in calendario il 28 otto… - MassimoLandi13 : RT @sscnapoli: ?? EA7 firma per il Napoli una nuova maglia in occasione di Halloween ?? ?? - __pierp__ : Che bella la nuova maglia del Milan - HVMZAELIDRISSI : RT @sscnapoli: ?? EA7 firma per il Napoli una nuova maglia in occasione di Halloween ?? ?? -