No pass a Milano, la manifestazione in diretta: migliaia in strada e carica della polizia: due arresti e una ragazza ferita Diretta (Di sabato 16 ottobre 2021) Il corteo No Green pass a Milano sta marciando nel centro della città. In un primo momento, sembrava che l'obiettivo della manifestazione fosse la sede della Rai, in... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) Il corteo No Greensta marciando nel centrocittà. In un primo momento, sembrava che l'obiettivofosse la sedeRai, in...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass, il presidio silenzioso dei lavoratori Atm a Milano: una trentina i manifestanti all'ingresso del deposi… - fattoquotidiano : No Green Pass, a Roma il Viminale schiera 5mila uomini per evitare tensioni nel giorno della manifestazione Cgil. A… - Adnkronos : Striscione al corteo di Milano: 'Solidali non con la Cgil ma con i portuali'. A Torino tensioni tra anarchici ed es… - GiannettiMarco : RT @Italpress: Corteo No Green Pass a Milano, traffico e mezzi pubblici in tilt - FinoGinofino : RT @localteamtv: No Green Pass a Milano: fiume umano piazza Duomo #Milano #NoGreenPass #Corteo -