Mourinho | “Accoglienza dello Stadium? L’ultima volta la ricordo | ma non sarà un dramma”

(Di sabato 16 ottobre 2021) José, allenatore della Roma, ha parlato anche in merito all’che pensa di aspettarsi dall’Allianzper la sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: “Chemi aspetto? Magari la stessa di sempre o diversa: non lo so. Quandoalla fine della partita ho avuto una reazione un po’ criticata l’ho visto un po’ strano. La gente è rimasta con la reazione emozionale di dieci secondi dimenticando novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Bianca34874951 : RT @marifcinter: Mourinho: 'Che accoglienza avrò allo Juventus Stadium? Forse la stessa, forse diversa. L'ultima volta che ci sono stato si… - asfcim : RT @marifcinter: Mourinho: 'Che accoglienza avrò allo Juventus Stadium? Forse la stessa, forse diversa. L'ultima volta che ci sono stato si… - junews24com : Mourinho torna sul gesto dello Stadium: «Non c'era stato rispetto» - - Imeon_97 : RT @marifcinter: Mourinho: 'Che accoglienza avrò allo Juventus Stadium? Forse la stessa, forse diversa. L'ultima volta che ci sono stato si… - MenarelloAndrea : RT @marifcinter: Mourinho: 'Che accoglienza avrò allo Juventus Stadium? Forse la stessa, forse diversa. L'ultima volta che ci sono stato si… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Accoglienza

Chesi aspetta allo stadio della Juventus? Orsato pensa non sia sereno ad arbitrare una partita di? 'Partiamo dall'arbitro: prima della partita io sono sempre contento dell'...Dall'Allianz mi aspetto la solita, quando l'ultima volta ho avuto una reazione un po' ...: "Villar è convocato, in attacco siamo completi" Sulla domanda riguardo lo scarso impiego ...Mourinho è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche dell’accoglienza dell’Allianz Stadium per Juve Roma José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma. L’allenatore ...Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa prima del posticipo di domani sera contro la Juventus, toccando vari temi tra cui la presenza di Abraham e Vina. Ecco le sue parole: Oggi Abraham si è all ...