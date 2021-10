Juventus-Roma | svolta Abraham | sorpresa Mourinho

Advertising

juventusfc : ?? ???? ?????? ?? Roma ? Belle e vincenti le sfide che hanno visto protagonista Michel Platini e i giallorossi ?? Buona… - juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA TAMMY ABRAHAM IN GRUPPO DURANTE LA RIFINITURA L'attaccante a disposizione contro la Juventus #SkySport #Serie… - Samisam993 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA TAMMY ABRAHAM IN GRUPPO DURANTE LA RIFINITURA L'attaccante a disposizione contro la Juventus #SkySport #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Tammy Abraham ci prova . L'attaccante dellavuole esserci domani sera a Torino per la sfida con lae dopo due giorni di terapie per il forte trauma contusivo alla caviglia rimediato in Nazionale, oggi è sceso in campo con i ...Commenta per primo Buone notizie per lae per José Mourinho . Tammy Abraham partirà con i compagni per Torino, dove domani sfiderà la. L'inglese, infortunatosi con alla caviglia destra con la maglia dell'Inghilterra, ieri ha ...Tammy Abraham ci prova. L'attaccante della Roma vuole esserci domani sera a Torino per la sfida con la Juventus e dopo due giorni di terapie per il forte trauma contusivo alla caviglia rimediato in Na ...Novità importanti per Josè Mourinho, in vista della sfida contro la Juventus di domani era: c'è la svolta per le condizioni di Abraham.