Gravina: “La vittoria degli Europei è il più bel regalo che lo sport poteva fare all’Italia” (Di sabato 16 ottobre 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato al termine di un evento a Palazzo Madama, dov’è stato ospite insieme a Leonardo Spinazzola. Credo che nella vita di tutti noi ci sono dei momenti dove si combinano una serie di frammenti, gioie, desideri. Ci siamo sentiti italiani veri, mettendo insieme questi frammenti abbiamo dato il volto a un bellissimo progetto che rimarrà nella coscienza non solo dei calciatori, ma di tutti gli italiani. È il più bel regalo che lo sport potesse dare al Paese per ripartire dopo 18 mesi di pandemia e di grandi sacrifici. Noi abbiamo costruito un percorso dove Spinazzola è stato protagonista ma vittima di un infortunio. Lo aspettiamo a braccia aperte. Il progetto è stato costruito bene dal Club Italia a partire dal Ct Mancini e con tutti i tecnici federali. Abbiamo avuto una crescita ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Gabriele, presidente della Figc, ha parlato al termine di un evento a Palazzo Madama, dov’è stato ospite insieme a Leonardo Spinazzola. Credo che nella vita di tutti noi ci sono dei momenti dove si combinano una serie di frammenti, gioie, desideri. Ci siamo sentiti italiani veri, mettendo insieme questi frammenti abbiamo dato il volto a un bellissimo progetto che rimarrà nella coscienza non solo dei calciatori, ma di tutti gli italiani. È il più belche lopotesse dare al Paese per ripartire dopo 18 mesi di pandemia e di grandi sacrifici. Noi abbiamo costruito un percorso dove Spinazzola è stato protagonista ma vittima di un infortunio. Lo aspettiamo a braccia aperte. Il progetto è stato costruito bene dal Club Italia a partire dal Ct Mancini e con tutti i tecnici federali. Abbiamo avuto una crescita ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Euro 2020, Gravina: 'La vittoria azzurra è il più bel regalo che lo sport potesse dare al Paese dopo la pandemia' - napolista : Il presidente della Figc: “Ci siamo sentiti italiani veri, abbiamo dato volto a un bellissimo progetto che rimarrà… - Lodamarco1 : RT @SkySport: Da non perdere l'intervista esclusiva al presidente della Figc Gabriele Gravina sulle 'Notti Magiche' e sul percorso futuro d… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: Da non perdere l'intervista esclusiva al presidente della Figc Gabriele Gravina sulle 'Notti Magiche' e sul percorso futuro d… - GiorgiaCenni9 : RT @SkySport: Da non perdere l'intervista esclusiva al presidente della Figc Gabriele Gravina sulle 'Notti Magiche' e sul percorso futuro d… -