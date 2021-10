Edilizia, Ance su Pnrr: al Sud per costruzioni 24,2 miliardi, Campania prima regione con 7,4 mld (Di sabato 16 ottobre 2021) Ammontano a 24,2 miliardi di euro i fondi destinati alle costruzioni per il sud Italia dal Pnrr già ‘territorializzati’, cioè per cui sono stati già individuati i territori in cui le risorse produrranno i loro effetti: una cifra pari al 54% dei 44,8 miliardi che il Piano di Ripresa e Resilienza destina in totale al comparto delle costruzioni per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale tra nord e sud del Paese. I dati del Centro Studi Ance sono stati presentati durante il convegno “Locomotiva Sud. Come il Mezzogiorno può trainare la ripresa italiana grazie al Pnrr” organizzato da Ance, Ance Puglia e Ance Bari e BAT che si è svolto nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto). Nella ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021) Ammontano a 24,2di euro i fondi destinati alleper il sud Italia dalgià ‘territorializzati’, cioè per cui sono stati già individuati i territori in cui le risorse produrranno i loro effetti: una cifra pari al 54% dei 44,8che il Piano di Ripresa e Resilienza destina in totale al comparto delleper il Mezzogiorno, con l’obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale tra nord e sud del Paese. I dati del Centro Studisono stati presentati durante il convegno “Locomotiva Sud. Come il Mezzogiorno può trainare la ripresa italiana grazie al” organizzato daPuglia eBari e BAT che si è svolto nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto). Nella ...

