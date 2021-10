Cerveteri – Tamponi | al Centro Comunale i prezzi più bassi

(Di sabato 16 ottobre 2021) Green Pass:(Roma), da lunedì ilcon ipiùd’Italia – Il comune di(alle porte di Roma) lancia da lunedì undicon ipiùd’Italia. Ad annunciarlo è il sindaco, Alessio Pascucci (nella foto). Il Comune di, insieme alla Multiservizi Caerite che gestisce le farmacie comunali e la Alabiso Lab, ha attivato a partire da lunedì 18 ottobre in Piazza Risorgimento (all’interno dei locali della ex Pro Loco), un, aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 19. La novità più ...

