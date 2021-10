Belen Rodriguez: ecco come trascorre le sue giornate da mamma la famosa showgirl (Di sabato 16 ottobre 2021) La showgirl Belen Rodriguez ha iniziato a ricondividere le sue giornate sui social in seguito all’ ultima gravidanza. La donna si divide tra le registrazioni di Tu si Que Vales e le passeggiate al parco col primogenito Santiago, ma anche in questa occasione non possono mancare i tacchi a spillo. La Rodriguez si dedica anche a deliziare la seconda figlia Luna, avuta con l’attuale compagno Antonino Spinalbese, con dolci ninne nanne argentine, per lo più improvvisate. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gravissimo incidente per la fidanzata di Jeremias Rodriguez: le condizioni attuali La ragazza racconta il momento delicato che sta vivendo ricoverata in ospedale da alcuni giorni La Fidanzata di Jeremias Rodriguez ha subito un gravissimo incidente mentre ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 ottobre 2021) Laha iniziato a ricondividere le suesui social in seguito all’ ultima gravidanza. La donna si divide tra le registrazioni di Tu si Que Vales e le passeggiate al parco col primogenito Santiago, ma anche in questa occasione non possono mancare i tacchi a spillo. Lasi dedica anche a deliziare la seconda figlia Luna, avuta con l’attuale compagno Antonino Spinalbese, con dolci ninne nanne argentine, per lo più improvvisate. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gravissimo incidente per la fidanzata di Jeremias: le condizioni attuali La ragazza racconta il momento delicato che sta vivendo ricoverata in ospedale da alcuni giorni La Fidanzata di Jeremiasha subito un gravissimo incidente mentre ...

