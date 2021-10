Juventus, tutti pazzi per Chiesa: offerta monstre in arrivo! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federico Chiesa è stato un protagonista assoluto dell’Europeo vinto dall’Italia ed è uno dei migliori interpreti della Juventus di Allegri. Il calciatore è finito nel mirino di molti grandi club europei. Dopo Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle anche il Real Madrid si iscrive alla lista delle pretendenti. Chiesa piace molto a Carlo Ancelotti che vorrebbe portarlo a Madrid la prossima estate. La Juventus per privarsi di uno dei migliori elementi della sua rosa chiede almeno 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federicoè stato un protagonista assoluto dell’Europeo vinto dall’Italia ed è uno dei migliori interpreti delladi Allegri. Il calciatore è finito nel mirino di molti grandi club europei. Dopo Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle anche il Real Madrid si iscrive alla lista delle pretendenti.piace molto a Carlo Ancelotti che vorrebbe portarlo a Madrid la prossima estate. Laper privarsi di uno dei migliori elementi della sua rosa chiede almeno 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

