«Vidal miglior calciatore nella storia del calcio cileno». La rivelazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pinilla, ex attaccante cileno, ha parlato di Vidal dell’Inter, definendolo il migliore della storia del calcio cileno Mauricio Pinilla, ex attaccante, ai microfoni di ESPN Cile ha parlato di Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter è stato definito il migliore della storia del calcio cileno. Vidal – «Senza troppi giri di parole, parliamo del miglior giocatore della storia del calcio cileno. È il cuore di questa nazionale, l’anima, corre per tutto il campo. Un giocatore dinamico, tecnico, con equilibrio in campo, gioca in entrambe le aree ed è sempre presente in ogni momento della partita. Il suo atteggiamento ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pinilla, ex attaccante, ha parlato didell’Inter, definendolo ile delladelMauricio Pinilla, ex attaccante, ai microfoni di ESPN Cile ha parlato di Arturo. Il centrocampista dell’Inter è stato definito ile delladel– «Senza troppi giri di parole, parliamo delgiocatore delladel. È il cuore di questa nazionale, l’anima, corre per tutto il campo. Un giocatore dinamico, tecnico, con equilibrio in campo, gioca in entrambe le aree ed è sempre presente in ogni momento della partita. Il suo atteggiamento ...

