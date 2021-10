“La dolce bottega di Renato”: torta della nonna di Renato Ardovino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella seconda puntata della prima stagione della serie di Food Network La dolce bottega di Renato, dedicata ai dolci della tradizione nostrana ed al cake design, Renato Ardovino, celebre cake designer (protagonista del programma cult di Real Time Torte in corso con Renato), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta della torta della nonna. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti Crema pasticcera: 150 g zucchero semolato, 4 tuorli, 300 ml latte, 100 ml panna, 100 ml limoncello, 50 g amido di mais, 1 limone, vaniglia Pasta frolla: 350 g farina 00, 100 g zucchero a velo, 3 tuorli, 250 g burro, vaniglia, ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella seconda puntataprima stagioneserie di Food Network Ladi, dedicata ai dolcitradizione nostrana ed al cake design,, celebre cake designer (protagonista del programma cult di Real Time Torte in corso con), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti Crema pasticcera: 150 g zucchero semolato, 4 tuorli, 300 ml latte, 100 ml panna, 100 ml limoncello, 50 g amido di mais, 1 limone, vaniglia Pasta frolla: 350 g farina 00, 100 g zucchero a velo, 3 tuorli, 250 g burro, vaniglia, ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: La Bottega dell'Arte - Che dolce lei - DiventandoJeeg : Evvai BASTA pellicce! ?? Società dei marchi Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Volcom, Bottega Veneta, Pomellato e a… - TV_Italiana : #LaDolceBottegaDiRenato: da stasera su @FoodNetworkIT il nuovo dolcissimo show con @LeTortediRenato. - APAudiovisivi : ????#RenatoArdovino torna in tv con il nuovo programma “#LadolcebottegadiRenato”! Andrà in onda ogni giovedì a parti… - Dtti_digitale : Su Food Network canale 33 torna ilnoto pasticciere e maestro di cake design, Renato Ardovino, protagonista di una n… -