Influenza, nel Nord Italia individuati i primi due malati. Attesi dai 4 ai 6 milioni di casi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo rende noto l'Istituto superiore di sanità: i portatori sono due bambini di Varese e Torino. Consigliato il vaccino. Da lunedì 18 ottobre partirà la sorveglianza virologica

