Festa di Roma, Jessica Chastain star assoluta con il film di apertura Gli occhi di Tammy Faye (Di giovedì 14 ottobre 2021) Infantile come Betty Boop, caricaturale, esagerata in gesti, trucco e parole. Ma anche genuina, sincera, aperta verso chiunque e a suo modo avanguardista. Tammy Faye LaValley ha incarnato tutto questo, rivelandosi quale uno dei grandi personaggi tragici dello show biz americano tra gli anni ’70 e ‘90, nella sua peggior forma possibile in quanto applicato all’esperienza intima della fede religiosa. Jessica Chastain, star assoluta della giornata inaugurale della 16ma Festa del Cinema di Roma, ha scelto di produrre e interpretare The Eyes of Tammy Faye (Gli occhi di Tammy Faye), film d’apertura di kermesse, essenzialmente per provocare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Infantile come Betty Boop, caricaturale, esagerata in gesti, trucco e parole. Ma anche genuina, sincera, aperta verso chiunque e a suo modo avanguardista.LaValley ha incarnato tutto questo, rivelandosi quale uno dei grandi personaggi tragici dello show biz americano tra gli anni ’70 e ‘90, nella sua peggior forma possibile in quanto applicato all’esperienza intima della fede religiosa.della giornata inaugurale della 16madel Cinema di, ha scelto di produrre e interpretare The Eyes of(Glidi),d’di kermesse, essenzialmente per provocare, ...

Advertising

emergency_ong : Dal 14 al 24 ottobre @romacinemafest puoi visitare la mostra 'Afghana' della fotografa #LauraSalvinelli: un viaggio… - Radio1Rai : ?? Nasce 10 anni fa come una festa al Fanfulla, circolo @ArciNazionale di Roma, e negli anni si trasforma in una ver… - Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - FQMagazineit : Festa di Roma, Jessica Chastain star assoluta con il film di apertura Gli occhi di Tammy Faye - creditosportivo : ??Ciak si gira! All’ @AuditoriumPdM al via la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. ?? Fino al 24 otto… -