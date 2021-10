Ciclismo su pista | Filippo Ganna verso i Mondiali e l’obiettivo di riprendersi il record del mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) Una lunghissima stagione, ricca di appuntamenti fondamentali, volge al termine per, la stella delitaliano. Manca però un ultimo evento importante: settimana prossima infatti il piemontese sarà impegnato neisu, nel Velodromo di Roubaix. Dopo l’oro olimpico nel quartetto, l’oro mondiale su strada a cronometro e l’argento nella prova contro il tempo agli Europei, il cronoman della Ineos Grenadiers va a caccia di altri allori. Il mirino è già puntato da tempo sulla manifestazione iridata in terra francese e gli obiettivi sono tanti. Il primo è quello di trascinare nuovamente l’inseguimento a squadre: la nazionale campionessa olimpica in carica vuol chiudere un cerchio, portandosi a casa anche il titolo mondiale. Non sarà facile, ma con un compagno al livello di ...