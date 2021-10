Tokyo, terremoto di magnitudo 6.2: nessun allarme tsunami (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un forte terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato a Tokyo alle 22.41 locali (15.42 in Italia) con epicentro nella prefettura di Chiba, a est della capitale. La Japan meteorological agency (Jma) non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l’intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. I servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi. L’epicentro è stato registrato a 52 chilometri a est di Tokyo nella prefettura di Chiba, a una profondità di 80 chilometri. A renderlo noto, è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l’intensità della scossa in 5 sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un fortedi6.2 è stato registrato aalle 22.41 locali (15.42 in Italia) con epicentro nella prefettura di Chiba, a est della capitale. La Japan meteorological agency (Jma) non ha lanciato alcun, misurando poi l’intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. I servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi. L’epicentro è stato registrato a 52 chilometri a est dinella prefettura di Chiba, a una profondità di 80 chilometri. A renderlo noto, è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun, misurando poi l’intensità della scossa in 5 sulla ...

