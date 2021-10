Elezioni: cala l’affluenza, ma seggi aperti anche domani. Giuseppe Conte contro la Meloni: “Attacchi gratuiti” (Di domenica 3 ottobre 2021) Sta per concludersi la prima giornata di Elezioni amministrative 2021: cittadini chiamati al rinnovo di oltre 1.192 comuni tra cui città fondamentali come Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino. Dai dati diffusi alle 19, l’affluenza è in calo ma il dato al momento non preoccupa: c’è infatti ancora mezza giornata di domani per votare. Il clima politico si scalda soprattutto con il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Elezioni amministrative 2021: affluenza al 35%, in calo rispetto al 2016 Arrivano i primi dati di questa tornata elettorale, non così fondamentale per la tenuta del governo Draghi, la cui natura tecnica lo mette al riparo dai possibili scossoni in arrivo da Milano, Roma, Torino e anche dalla ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Sta per concludersi la prima giornata diamministrative 2021: cittadini chiamati al rinnovo di oltre 1.192 comuni tra cui città fondamentali come Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino. Dai dati diffusi alle 19,è in calo ma il dato al momento non preoccupa: c’è infatti ancora mezza giornata diper votare. Il clima politico si scalda soprattutto con il botta e risposta trae Giorgiaamministrative 2021: affluenza al 35%, in calo rispetto al 2016 Arrivano i primi dati di questa tornata elettorale, non così fondamentale per la tenuta del governo Draghi, la cui natura tecnica lo mette al riparo dai possibili scossoni in arrivo da Milano, Roma, Torino edalla ...

