Basket | seconda giornata di Serie A | Olimpia Milano e Virtus Bologna per il bis | Brindisi-Sassari il big match Fortitudo Bologna a Cremona con Martino in panchina

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Mandata in archivio la prima, è tempo di concentrarsi sull’imminente fine settimana per il secondo turno della regular season dellaA di. Si torna in campo già nella serata di domani sabato 2 ottobre (due gli anticipi previsti), proseguendo poi domenica 3 ottobre con le restanti partite. Sono diversi iinteressanti su cui concentrarsi. Le favorite per la vittoria finale, ovvero l’e la, hanno iniziato nel migliore dei modi il massimo campionato 2021/2022. I milanesi hanno espugnato il PalaBarbuto di Napoli battendo la neo-promossa 73-63. Debutto molto convincente, invece, quello in Eurolega di poche ore fa al Forum: CSKA sconfitto 84-74. Gli uomini di coach Ettore Messina ...