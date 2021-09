Napoli Film Festival, “Una Coppia” di Petrosino vince il Vesuvio Award. Premiati Gigi Savoia e Rosaria De Cicco (Di martedì 28 settembre 2021) “Una Coppia” di Davide Petrosino si è aggiudicato il Vesuvio Award come miglior opera in concorso nella sezione SchermoNapoli Corti del Napoli Film Festival 2021, diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone. La giuria della ventiduesima edizione, composta dal giornalista Antonio Fiore, dalla Filmmaker Maria Di Razza e dal regista Francesco Prisco, ha premiato questo lavoro “Per la capacità di delineare in maniera nitida e poetica, con un interessante rigore stilistico, un episodio di ‘ordinaria quotidianità’ come la fine di un amore, senza mai indulgere in compiacimenti formali ed esaltando le prove di due giovani interpreti di sicuro avvenire”. Due le menzioni speciali che sono andate ad Emma di Andrea Bocchetti e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) “Una” di Davidesi è aggiudicato ilcome miglior opera in concorso nella sezione SchermoCorti del2021, diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone. La giuria della ventiduesima edizione, composta dal giornalista Antonio Fiore, dallamaker Maria Di Razza e dal regista Francesco Prisco, ha premiato questo lavoro “Per la capacità di delineare in maniera nitida e poetica, con un interessante rigore stilistico, un episodio di ‘ordinaria quotidianità’ come la fine di un amore, senza mai indulgere in compiacimenti formali ed esaltando le prove di due giovani interpreti di sicuro avvenire”. Due le menzioni speciali che sono andate ad Emma di Andrea Bocchetti e ...

"Una coppia" di Davide Petrosino si è aggiudicato il Vesuvio Award come miglior opera in concorso nella sezione SchermoNapoli Corti del Napoli Film Festival 2021, diretto da Mario Violini in collabora ...

