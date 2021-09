Shevchenko | “La Champions mi ha dato la possibilità di giocare nel Milan”

(Di domenica 26 settembre 2021) Andriy, ex attaccante rossonero, ha parlato dellaLeague, competizione in cui giocherà martedì ildi Pioli

Allora terminò 1 - 1 con vantaggio rossonero firmatoal 44 e pareggio ospite ad opera di ...infra - settimanale di campionato dopo la sconfitta di Liverpool (3 - 2) al ritorno in...Allora terminò 1 - 1 con vantaggio rossonero firmatoal 44 e pareggio ospite ad opera di ...infra - settimanale di campionato dopo la sconfitta di Liverpool (3 - 2) al ritorno in...Andriy Shevchenko ha ricordato i tempi trascorsi al Milan ... una storia bellissima. Due finali di Champions League, soprattutto la prima è stata un’emozione fantastica. Per me, come giocatore giovane ...L'ex bomber dei rossoneri è stato intervistato da Milan Tv in occasione del ritorno in Champions dei rossoneri e della prima a San Siro.