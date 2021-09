Roma | i tifosi | ' Difesa horror | ma il pari ci stava Guida osceno'

(Di domenica 26 settembre 2021)- Un derby spettacolare si conclude con la vittoria della Lazio per 3 - 2 contro ladi José Mourinho. Ma non sono mancate le polemiche per molte decisioni arbitrali , sviste e scelte di ...

APPROFONDIMENTI SPORT Lazio -, le coreografie deiall'Olimpico SERIE A Lazio -, le foto del derby della Capitale IL COMMENTO Lazio -LE PAROLE Lazio -, Mourinho: 'Arbitro ......con la vittoria della Lazio per 3 - 2 contro ladi José Mourinho. Ma non sono mancate le polemiche per molte decisioni arbitrali , sviste e scelte di Guida che hanno fatto infuriare i...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...Finisce 3 a 2 per la Lazio il primo derby di Roma tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho, con l'allenatore biancoceleste che a fine gara è andato sotto la Sud insieme ai ...