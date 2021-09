Napoli-Cagliari, Mazzarri: “Azzurri hanno avuto poche occasioni, potevamo andare in vantaggio” (Di domenica 26 settembre 2021) Walter Mazzarri analizza la partita Napoli-Cagliari. Il tecnico dei sardi ammette che gli Azzurri sono la squadra “più forte del campionato“. Il Napoli ha vinto 2-0 dominando la partita con il Cagliari e Mazzarri ammette la forza degli Azzurri: “Sicuramente abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, che in questo momento è in uno stato fisico e mentale pazzesco“. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno e dice: “Contro di noi il Napoli non ha creato tantissime palle gol, mentre di solito ne crea molte di più. Siamo stati più solidi rispetto a qualche giorno fa, ma rispetto alla Lazio ci sono mancante le ripartenze“. Insigne sulla dieci di Maradona: risposta da campione. Secondo Mazzarri la squadra “nel ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 settembre 2021) Walteranalizza la partita. Il tecnico dei sardi ammette che glisono la squadra “più forte del campionato“. Ilha vinto 2-0 dominando la partita con ilammette la forza degli: “Sicuramente abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, che in questo momento è in uno stato fisico e mentale pazzesco“. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno e dice: “Contro di noi ilnon ha creato tantissime palle gol, mentre di solito ne crea molte di più. Siamo stati più solidi rispetto a qualche giorno fa, ma rispetto alla Lazio ci sono mancante le ripartenze“. Insigne sulla dieci di Maradona: risposta da campione. Secondola squadra “nel ...

