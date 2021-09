Fabrizio Corona riaccende lo scontro con Ilary Blasi e commenta gli ascolti di Star in the Star (Di domenica 26 settembre 2021) Star in the Star, il nuovo programma in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, avrebbe le ore contate. Lo show infatti ha raccolto dati d’ascolto insoddisfacenti, tanto che il sito TvBlog ha parlato di chiusura anticipata e immediata: probabilmente giovedì sera vedremo dunque l’ultima puntata, prima che il format venga ufficialmente abbandonato. Oltre alle critiche degli utenti relative alla realizzazione del programma (somiglianza a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato, esibizioni deludenti, maschere di bassa qualità, e così via), anche un’altra persona ha deciso di dire la sua: stiamo parlando di Fabrizio Corona. L’uomo infatti, dopo lo scontro con Ilary Blasi avvenuto anni fa al ... Leggi su trashblog (Di domenica 26 settembre 2021)in the, il nuovo programma in onda su Canale 5 condotto da, avrebbe le ore contate. Lo show infatti ha raccolto dati d’ascolto insoddisfacenti, tanto che il sito TvBlog ha parlato di chiusura anticipata e immediata: probabilmente giovedì sera vedremo dunque l’ultima puntata, prima che il format venga ufficialmente abbandonato. Oltre alle critiche degli utenti relative alla realizzazione del programma (somiglianza a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato, esibizioni deludenti, maschere di bassa qualità, e così via), anche un’altra persona ha deciso di dire la sua: stiamo parlando di. L’uomo infatti, dopo loconavvenuto anni fa al ...

