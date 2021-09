Elezioni tedesche | candidato Laschet vota ma piega male la scheda

(Di domenica 26 settembre 2021) Quando ad Aquisgrana ha espresso il suo voto, ilalla cancelliera della Cdu - Csu, Armin, non hato correttamente la suaelettorale e mentre la inseriva nell'urna è stato ...

Laschet ha dichiarato che ledecideranno la direzione della Germania nei prossimi anni: "Ed è per questo che ogni voto conta". 26 settembre 2021... candidato dei socialdemocratici alla cancelleria, ha votato a Potsdam (nel Brandeburgo), suo collegio elettorale, per lefederaliche segnano la fine dell'era Merkel.Le elezioni in Germania vengono seguite da tutti i più importanti media internazionali, visto che si parla dell’economia più potente d’Europa. Anche la Rai tramite Rai news, seguirà le elezioni ...Domenica, 26 settembre 2021 Home > aiTv > Elezioni tedesche, il candidato Spd Scholz ha votato a Potsdam Roma, 26 set. (askanews) - Il ministro delle Finanze e vice-cancelliere tedesco Olaf Scholz, ca ...