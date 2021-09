Dybala rincuora i tifosi della Juventus | “Tornare il prima possibile”

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 26 settembre 2021) Tanta paura per ie in generale per tutto l’ambienteper le lacrime di Paulo. All’uscita dal campo per infortunio, l’argentino non è riuscito a trattenere il pianto per l’ennesimo stopsua carriera. Tanto rammarico, specialmente considerando l’inizio di partita devastante contro la Sampdoria. Suo infatti il primo gol dei tre segnati dallaper lavittoria casalinga di questa stagione. Domani verranno fatti tutti gli esami necessari per capire l’entità del problemaJoya, ma intantoha volutore itramite Twitter. Nel post pubblicato qualche minuto fa il numero 10 bianconero ha voluto fare i complimenti ai compagni per ...