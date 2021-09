Space Jam: il film cult con Michael Jordan e Bugs Bunny in televisione sabato 25 settembre 2021 su Italia 1 (Di sabato 25 settembre 2021) sabato 25 settembre 2021 torna in televisione uno dei film a tecnica mista più famosi del cinema, proprio a due giorni dal debutto in Italia nelle sale cinematografiche del suo attesissimo sequel. Space Jam viene trasmesso su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa quando sul piccolo schermo torneranno tutti gli strampalati protagonisti dei Looney Tunes affiancati dalla star del basket Michael Jordan, impegnati in una partita contro dei perfidi animaletti che vogliono sconvolgere il mondo dei cartoni animati. La trama e le curiosità del film. Space Jam: le curiosità sulla pellicola con Michael Jordan e Bugs Bunny ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021)25torna inuno deia tecnica mista più famosi del cinema, proprio a due giorni dal debutto innelle sale cinematografiche del suo attesissimo sequel.Jam viene trasmesso su1 a partire dalle ore 21:20 circa quando sul piccolo schermo torneranno tutti gli strampalati protagonisti dei Looney Tunes affiancati dalla star del basket, impegnati in una partita contro dei perfidi animaletti che vogliono sconvolgere il mondo dei cartoni animati. La trama e le curiosità delJam: le curiosità sulla pellicola con...

Advertising

MajdaSalsi : Space Jam New Legacy ha quel 'tocco' auto-celebrativo della Warner Bros che ti fa uscire un'attimo stordito. - zazoomblog : Space Jam: tutto quello che c’è da sapere sul film - #Space #tutto #quello #sapere - theirseyes : IN SPACE JAM C'È ZENDAYA URLISSIMO - cinemaniaco_fb : ?????????????? Space Jam: New Legends, non è ancora tutto gente! La recensione - BestMovieItalia : Space Jam: New Legends, non è ancora tutto gente! La recensione - -