Gf Vip | Valentina ha denunciato Tommaso per Stalking | arriva la segnalazione

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella puntata di ieri, 24 settembre 2021, Alfonso Signorini è stato l’artefice di uno scontro tra gli ex partecipanti di Temptation Island:Eletti eNulli Augusti. Quest’ultima è stata ospite per chiarire la sua posizione in merito alla relazione con, rimarcando più volte i suoi comportamenti ossessivi durante la loro storia e le parole infamanti rivolte dal giovane dopo la loro esperienza televisiva nel reality dei sentimenti. Dopo poche ore è emersa un’importantesecondo cuihaEletti per. Gf Vip,Eletti rivela: “Ero tossicodipendente” L?ex concorrente di Temptation Island si confessa con ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Tommaso Eletti incontra l'ex Valentina Nulli Augusti: «Mi hai minacciata». Lo scontro con Sonia Bruganelli - gossipblogit : Grande Fratello Vip 6, la verità di Sophie Codegoni sul confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti - IncontriClub : Grande Fratello Vip 6, la verità di Sophie Codegoni sul confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti - trashtvstellare : Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti svela dei termini agghiaccianti che Tommaso Eletti le diceva -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Valentina

Il "Grande Fratello" affila gli artigli e per la sua quarta puntata mette sul piatto un menù a ... Il duro confronto tra Tommaso Eletti eNulli Augusti Tra ex è anche il confronto tra ...Dopo che Tommaso Eletti ha ricevuto una visita dall'ex, prima di essere eliminato, l'ex ... A raccontare tutta la verità allora ci ha pensato Sophie Codegoni davanti le telecamere del GF. ...Sapevamo che sarebbe successo perchè preannunciato ma non che accadesse così presto, forse non contano di far restare più di tanto al Grande Fratello Vip l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegon ...Sophie Codegoni torna a parlare dell'ex Matteo Ranieri e svela qualche retroscena sulla loro rottura dopo Uomini e Donne.