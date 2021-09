Bundesliga, Bayern inarrestabile: Furth battuto 3-1 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Bayern ha battuto 3-1 il fanalino di coda della Bundesliga, il Furth nell’anticipo della 6a giornata del massimo campionato tedesco. Gara senza problemi, per i bavaresi nel primo tempo, quando con Thomas Muller e Kimmich ha chiuso sul 2-0 dopo mezz’ora. Nella difesa, con l’espulsione di Pavard, la gara si è un po’ riaperta, ma il Bayern ha fatto tris al 68? con un’autorete. All’88’ a rendere meno amara la sconfitta il gol di Itten. Quinta vittoria di fila per il Bayern che sale a 16 punti. Resta a 1 il Furth. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilha3-1 il fanalino di coda della, ilnell’anticipo della 6a giornata del massimo campionato tedesco. Gara senza problemi, per i bavaresi nel primo tempo, quando con Thomas Muller e Kimmich ha chiuso sul 2-0 dopo mezz’ora. Nella difesa, con l’espulsione di Pavard, la gara si è un po’ riaperta, ma ilha fatto tris al 68? con un’autorete. All’88’ a rendere meno amara la sconfitta il gol di Itten. Quinta vittoria di fila per ilche sale a 16 punti. Resta a 1 il. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

