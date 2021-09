Aeroporto Fiumicino, scontri tra polizia e manifestanti: bloccata l’autostrada (Di venerdì 24 settembre 2021) Circa trecento lavoratori Alitalia hanno bloccato l’Aeroporto di Fiumicino e invaso l’autostrada. Che, al momento, è chiusa. “Aeroporti di Roma informa che a causa di una manifestazione l’autostrada Roma -Fiumicino, in direzione Aeroporto, risulta bloccata. Si consiglia, come percorso alternativo, la via Portuense“, si legge sul profilo Twitter di Aeroporti di Roma. I manifestanti si trovano in strada con bandiere delle organizzazioni sindacali e striscioni di protesta. Non sono mancati attimi di tensione. Le persone che protestano hanno superato il cordone della polizia e ci sono stati diversi scontri con le forze dell’ordine. Viabilità Aeroporto #Fiumicino Aeroporti di Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Circa trecento lavoratori Alitalia hanno bloccato l’die invaso. Che, al momento, è chiusa. “Aeroporti di Roma informa che a causa di una manifestazioneRoma -, in direzione, risulta. Si consiglia, come percorso alternativo, la via Portuense“, si legge sul profilo Twitter di Aeroporti di Roma. Isi trovano in strada con bandiere delle organizzazioni sindacali e striscioni di protesta. Non sono mancati attimi di tensione. Le persone che protestano hanno superato il cordone dellae ci sono stati diversicon le forze dell’ordine. ViabilitàAeroporti di Roma ...

