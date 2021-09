Un miliardo di dollari Usa per l’Iron Dome israeliano, protestano Democratici progressisti (Di giovedì 23 settembre 2021) Israele avrà il miliardo di dollari che ha chiesto agli Usa per rifornire di missili intercettori le sue batterie Iron Dome impiegate massicciamente lo scorso maggio durante l’escalation con Hamas a Gaza. La presidente della commissione per gli stanziamenti della Camera, Rosa DeLauro, mercoledì ha presentato un progetto di legge ad hoc permettendo al finanziamento straordinario di andare avanti. I fondi vanno ad aggiungersi al miliardo e 600 milioni di dollari già stanziati dagli Usa per il sistema Iron Dome … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Israele avrà ildiche ha chiesto agli Usa per rifornire di missili intercettori le sue batterie Ironimpiegate massicciamente lo scorso maggio durante l’escalation con Hamas a Gaza. La presidente della commissione per gli stanziamenti della Camera, Rosa DeLauro, mercoledì ha presentato un progetto di legge ad hoc permettendo al finanziamento straordinario di andare avanti. I fondi vanno ad aggiungersi ale 600 milioni digià stanziati dagli Usa per il sistema Iron… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

