"Qui solo per rispetto": la commozione di Mazzarri, colpito da un grande lutto (Di giovedì 23 settembre 2021) A fine incontro il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri si presenta alla stampa visibilmente commosso e parla dell'amico scomparso. Una pessima giornata quella di ieri per il Cagliari allenato da Walter Mazzarri. La squadra isolana ha perso 0-2 in casa contro l'Empoli, un brutto passo falso ed un clamoroso passo indietro dopo essere riusciti ad imporre il pari alla Lazio si Sarri all'Olimpico. Sembra dunque che i sardi non riescano ad affrontare le dirette avversarie (le squadre che hanno come obiettivo la salvezza) con le giuste motivazioni e questo alla lunga potrebbe diventare un problema di non poco conto. Al momento il Cagliari si trova penultimo in classifica a soli 2 punti. Peggio della squadra rossoblu ha fatto solo la Salernitana, squadra neopromossa che ha raggiunto il primo punto proprio nella giornata di ...

