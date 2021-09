Identificato il tifoso juventino che ha urlato insulti razzisti al portiere del Milan Maignan | è un operaio e sindacalista di Rovigo

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lo aveva insultato con epiteticome “negro” e “scimmia” durante tutto il riscaldamento prima del big match di Serie A tra Juventus e. Adesso, però, è statoilbianconero che all’Allianz Stadium, domenica 19 settembre, si è accanito contro ilrossonero Mike. La Digos di Torino è riuscita a risalire all’identità dell’uomo,diiscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro, che ne ha già annunciato l’espulsione, grazie alle telecamere di sicurezza installate all’interno della struttura. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di istigazione all’odio razziale. In quell’occasione, l’estremo difensoreista non aveva fatto una piega, ...

... il debutto di Giroud in Serie A SPORT Serie A, finisce 1 - 1 tra Juventus e Milan L'uomo, operaio di Rovigo, è stato denunciato per istigazione all'odio razziale dalla Digos che lo ha...... il portiere rossonero era stato oggetto di insulti razzisti da parte di unbianconero, e oggi la Digos di Torino ha comunicato di averl'uomo che è stato denunciato per ...È stato identificato dalla Digos il tifoso della Juve che domenica scorsa, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima della partita con il Milan, ha preso di mira il portiere rossonero Mike Ma ...Insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan, identificato e denunciato il tifoso della Juventus grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’Allianz Stadium. E il club bianconero gli ha vi ...