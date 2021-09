Genoa, l’iniziativa per la gara con il Verona: «Biglietti gratuiti per i tifosi» (Di giovedì 23 settembre 2021) La nuova proprietà del Genoa ha deciso di rendere gratuito l’accesso allo stadio per la gara con i veneti: il comunicato «Il Genoa CFC annuncia che la nuova proprietà 777 Partners ha deciso di rendere gratuiti per tutti i tifosi rossoblù i Biglietti per la partita Genoa-Hellas Verona, in programma sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45. l’iniziativa dovrà ovviamente rispettare i limiti della capienza indicata dalle normative per la lotta al Covid. Si tratta di un gesto concreto per ringraziare i tifosi del Genoa del loro caloroso benvenuto. Da domani alle ore 10.00 sarà possibile ottenere li ticket gratuito online (www.sport.ticketone.it), inserendo nel codice “SBLOCCA EVENTO” il numero della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) La nuova proprietà delha deciso di rendere gratuito l’accesso allo stadio per lacon i veneti: il comunicato «IlCFC annuncia che la nuova proprietà 777 Partners ha deciso di rendereper tutti irossoblù iper la partita-Hellas, in programma sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45.dovrà ovviamente rispettare i limiti della capienza indicata dalle normative per la lotta al Covid. Si tratta di un gesto concreto per ringraziare ideldel loro caloroso benvenuto. Da domani alle ore 10.00 sarà possibile ottenere li ticket gratuito online (www.sport.ticketone.it), inserendo nel codice “SBLOCCA EVENTO” il numero della ...

