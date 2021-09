(Di giovedì 23 settembre 2021) "Penso che dipenda da entrambe le parti, no? Non sono solo io che sono coinvolto, quando battagliamo l'uno contro l'altro". Così il leader del Mondiale Max Verstappen ha risposto ad una domanda su un ...

Advertising

glooit : F1:Russia;Verstappen,incidenti con Hamilton? Dipende da entrambi leggi su Gloo - sportli26181512 : F1, sorpassi e incidenti: Verstappen-Hamilton, la sfida prosegue in Russia. VIDEO: Verstappen partirà con tre posiz… -

Ultime Notizie dalla rete : RussiaVerstappen incidenti

...Così il leader del Mondiale Maxha risposto ad una domanda su un eventuale cambio di approccio nei duelli con Lewis Hamilton dopo gli ultimi. "Quei commenti - aggiunge...Leclerc: "Nuova Pu? Non sarà un gran cambiamento"... Altricon Lewis? Penso che dipenda da entrambe le parti , ... GP, l'anteprima: verso una gara cominciata a MonzaLa squadra di Milton Keynes non parte con i favori del pronostico per il GP di Russia, visto che Sochi è una pista di assoluto dominio Mercedes. I tecnici di Adrian Newey hanno approntato un'ala poste ...Condividi questo articolo:Sochi, 23 set. – (Adnkronos) – “Pressione? Sì, sono così nervoso che riesco a malapena a dormire. Voglio dire, è veramente orribile lottare per un titolo. Lo odio davvero. Se ...