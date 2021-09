Willie Garson, l'attore di Sex and City è morto a 57 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Willie Garson, l'interprete di Stanford, migliore amico di Carrie Bradshaw in Sex and City, è morto il 21 settembre 2021 a 57 anni. Willie Garson, attore noto per il ruolo di Stanford Blatch in Sex and the City e per il personaggio di Mozzie in White Collar - Fascino criminale, è morto il 21 settembre 2021 a 57 anni. Un membro della famiglia ha confermato la triste notizia a Variety. La causa del decesso non è ancora stata svelata. In un toccante post su Instagram, il figlio Nathen scrive: "Ti amo così tanto papà. Riposa in pace. Sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021), l'interprete di Stanford, migliore amico di Carrie Bradshaw in Sex and, èil 21 settembre 2021 a 57noto per il ruolo di Stanford Blatch in Sex and thee per il personaggio di Mozzie in White Collar - Fascino criminale, èil 21 settembre 2021 a 57. Un membro della famiglia ha confermato la triste notizia a Variety. La causa del decesso non è ancora stata svelata. In un toccante post su Instagram, il figlio Nathen scrive: "Ti amo così tanto papà. Riposa in pace. Sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso …

