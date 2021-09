Terremoto di magnitudo 5 | 8 in Australia | a Melbourne crolli e danni alle case dopo la scossa – Video

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ildi5,8 registrato nelle regioni sudorientali dell’, imaggiori si sono verificati a. Alcuni edifici hanno subito piccolie le persone spaventate sono scese in strada in attesa dei soccorsi. Secondo i sismologi laha avuto origine a 10 chilometri di profondità con epicentro la cittadina di Mansfield nello stato di Victoria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...di6.5 è stato registrato al largo delle coste occidentali del Nicaragua. Lo rende noto lo United States Geological Survey, precisando che non ci sarebbero rischi di tsunami. Ilè ...Undi5.8, con epicentro a Mansfield, in Australia, è stato avvertito a Melbourne. La scossa è stata percepita anche ad ABC News Breakfast dai presentatori Michael Rowland e Tony ...Dopo il terremoto di magnitudo 5,8 registrato nelle regioni sudorientali dell’Australia, i danni maggiori si sono verificati a Melbourne. Alcuni edifici hanno subito piccoli crolli e le persone spaven ...Terremoto M 6.5 poco fa, si temono danni. Come abbiamo riportato in molti altri editoriali, sappiamo bene che sono davvero tantissime le scosse di terremoto che continuano a colpi ...