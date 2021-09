A Coverciano gli aspiranti allenatori studiano il primo tempo di Napoli-Juventus

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Asi studia ildi. Lo scrive Il Giornale, raccontando che Renzo Ulivieri, che insegna aglidi domani, ha deciso di preparare una lezione sul tema. Parlando di Luciano Spalletti, il quotidiano scrive: “Il biennio sabatico, dovuto al ricco contributo dell’Inter, probabilmente lo ha ispirato nelle idee. Non a Caso Renzo Ulivieri, docente istituzionale degliitaliani, ha preparato per i suoi allievi di, siano De Rossi o Del Piero, una lezione suldi. Ne ha intravisto soluzioni modernissime nel gioco che gli «garba per varietà e pericolosità». C’è qualcosa di nuovo ...

... ha preparato per i suoi allievi di Coverciano, siano De Rossi o Del Piero, una lezione sul primo tempo di Napoli - Juventus. Ne ha intravisto soluzioni modernissime nel gioco che "garba per varietà e pericolosità". Il Napoli di Luciano Spalletti preso ad esempio a Coverciano nella lezione di oggi agli aspiranti allenatori di Serie A, tra i quali ci sono anche gli ex capitani di Roma e Juventus Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero.