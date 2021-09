Universal Music guadagna il 35% al debutto sulla Borsa di Amsterdam (Di martedì 21 settembre 2021) (TeleBorsa) – Universal Music Group (UMG) – l’etichetta Musicale più grande del mondo – ha registrato un aumento superiore al 35% nel giorno del suo debutto sulla Borsa di Amsterdam. Il titolo ha chiuso a 25,10 euro, rispetto a un prezzo di riferimento di 18,50 euro. Si tratta della quotazione più grande dell’anno sui mercati europei. La società è stata scorporata dalla francese Vivendi, che ha ceduto ai suoi azionisti una quota del 60% di Universal. Nella giornata odierna, Vivendi ha perso circa il 20% come conseguenza dello spin-off. “La quotazione di oggi segna un’entusiasmante pietra miliare nella storica storia di UMG, riflettendo la nostra posizione di azienda leader mondiale nell’intrattenimento basato sulla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 settembre 2021) (Tele) –Group (UMG) – l’etichettaale più grande del mondo – ha registrato un aumento superiore al 35% nel giorno del suodi. Il titolo ha chiuso a 25,10 euro, rispetto a un prezzo di riferimento di 18,50 euro. Si tratta della quotazione più grande dell’anno sui mercati europei. La società è stata scorporata dalla francese Vivendi, che ha ceduto ai suoi azionisti una quota del 60% di. Nella giornata odierna, Vivendi ha perso circa il 20% come conseguenza dello spin-off. “La quotazione di oggi segna un’entusiasmante pietra miliare nella storica storia di UMG, riflettendo la nostra posizione di azienda leader mondiale nell’intrattenimento basato...

Advertising

Corriere : Universal Music, debutto record in Borsa per Lady Gaga e Bob Dylan: azioni +35%, ora va... - tvdigitaldivide : Vivendi scorpora Universal Music e crolla in Borsa. Risalgono quelle dell’etichetta discografica - infoiteconomia : Universal Music, l'etichetta di Lady Gaga debutta in Borsa - InvestingItalia : Universal Music, capitalizzazione balza a 47 mld euro in giorno debutto - - infoiteconomia : Debutto boom per Lady Gaga in Borsa: +35% per Universal Music ad Amsterdam Da FinanciaLounge -