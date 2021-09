Tornano gli incendi (dolosi) a Castel Romano: roghi tossici nel campo rom, coinvolta discarica di pneumatici (e non solo) (Di martedì 21 settembre 2021) Nonostante il presidio delle forze dell’ordine h24 nelle scorse ore Tornano gli incendi nel campo rom di Castel Romano. Un rogo tossico, l’ennesimo di una lunghissima sfilza di episodi di cui ormai si è perso il conto, è scoppiato domenica pomeriggio ed è andato avanti per ore fino a notte inoltrata, con fiamme che hanno raggiunto anche i due metri di altezza. L’incendio ha coinvolto parte della vegetazione per poi propagarsi alla discarica degli pneumatici e a agli altri rifiuti (pezzi d’auto, carcasse di veicoli, ecc.) di varia natura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto, non senza fatica, a spegnere le fiamme. Un’alta colonna di fumo e – purtroppo – la consueta puzza di bruciato hanno avvolto l’area per diverso tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) Nonostante il presidio delle forze dell’ordine h24 nelle scorse oreglinelrom di. Un rogo tossico, l’ennesimo di una lunghissima sfilza di episodi di cui ormai si è perso il conto, è scoppiato domenica pomeriggio ed è andato avanti per ore fino a notte inoltrata, con fiamme che hanno raggiunto anche i due metri di altezza. L’o ha coinvolto parte della vegetazione per poi propagarsi alladeglie a agli altri rifiuti (pezzi d’auto, carcasse di veicoli, ecc.) di varia natura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto, non senza fatica, a spegnere le fiamme. Un’alta colonna di fumo e – purtroppo – la consueta puzza di bruciato hanno avvolto l’area per diverso tempo ...

