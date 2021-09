Salvini smentisce divisioni Lega, foto con Giorgetti e governatori (Di martedì 21 settembre 2021) Matteo Salvini usa un "collage" di foto su Twitter per smentire i rumors di divisioni all'interno della Lega. Dopo l'addio al Carroccio dell'eurodeputata Francesca Donato, che se ne è andata contro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Matteousa un "collage" disu Twitter per smentire i rumors diall'interno della. Dopo l'addio al Carroccio dell'eurodeputata Francesca Donato, che se ne è andata contro ...

Advertising

La7tv : #dimartedi La divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti smentisce Matteo Salvini: 'Le varianti nate come reazioni… - HuffPostItalia : Gallavotti smentisce Salvini: 'Ecco perché le varianti non nascono come reazioni al vaccino' (VIDEO) - Massimi44260750 : RT @LRompicoglioni: Reddito di Cittadinanza, il fannullone certificato Matteo Salvini attacca: “Stiamo regalando miliardi a chi si rifiuta… - InfinitoIsacco : RT @LRompicoglioni: Reddito di Cittadinanza, il fannullone certificato Matteo Salvini attacca: “Stiamo regalando miliardi a chi si rifiuta… - Ori254 : RT @LRompicoglioni: Reddito di Cittadinanza, il fannullone certificato Matteo Salvini attacca: “Stiamo regalando miliardi a chi si rifiuta… -